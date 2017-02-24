Haber: Kasım ŞAHİN

20 Şubat’ta ilk cemrenin havaya düşmesinin ardından ilimizde son günlerde yaşanan güneşli günler vatandaşları sevindirirken, önümüzdeki günlerde yağmurlu günlerin beklendiği meteoroloji verileriyle ortaya çıktı.

Cumartesi günü hava zaman zaman kapalı olurken sıcaklıklar ise gece eksi 1 gündüz ise 14 derece civarında seyredecek. Pazar günü ise gökyüzü kara bulutlarla kaplanacak ve yağmur yağacak. O gün ise ısı gece 2, gündüz ise 11, Pazartesi günü yine yağmurlu bir olacak. Hava sıcaklığı gündüz 12 gece de2 derece civarında seyrederken, Salı günü ilimiz hafif yağmurlu sıcaklık da gündüz 13, gece ise 4 derece civarında olması beklenirken, Pazar, Pazartesi ve Salı günü nem oranı yüzde 96’la kadar çıkacak.