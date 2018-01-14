Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimlerinde etkili oluyor. Özellikle yüksek kesimlerin beyazlara bürünmesinin yanında, görüş mesafesi 20 metreye kadar düşen yoğun sis de sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Trafik ekipleri kar yağışının tekrar başlaması ve yoğun sis nedeniyle sürücüleri daha dikkatli olmaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. Karayolları ekipleri trafik akışının kar yağışı nedeniyle etkilenmemesi için 24 saat görev başında olurken, trafik ekipleri ise kamyon. TIR, yolcu otobüsü, minibüs ve ticari araçların zincir takmadan yola çıkmamaları eksi taktirde cezai işlemin uygulanacağı açıklandı.