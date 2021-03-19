Kar çok yakışıyor

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan, yerli ve yabancı tatilcilerin gözde mekanı Gölcük'te, öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Beyaz örtüyle kaplanan tabiat parkında, kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı. Yurt içinden ve yurt dışından günübirlik Gölcük Tabiat Parkı'na gelen tatilciler, kar altında, göl çevresinde yürüyüş yaparak ve iskelede hatıra fotoğrafı çektirerek keyifli vakit geçirdi.

GÖLCÜK;

Bolu şehir merkezinin 13 kilometre güneyinde suni olarak yapılmış bir set gölüdür. Yükseltisi 1217 metre olan gölün yüzeyi 4.5 hektar, çevresi de yaklaşık 1300 metredir. Etrafı çam, göknar, kayın, gürgen ve karışık türde ağaç türleri ile kaplı gölün her mevsim görüntüsü muhteşemdir. Doğanın olağan üstü güzelliğiyle kaplı olan gölün hemen kenarında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Devlet Konukevi" olan şirin bir yapı bulunmaktadır. Gölün etrafında bu tesisten başka kır gazinosu adıyla bir restaurant, kır lokantası, kafeterya, büfe, mescit ve bungalov tipi konaklama tesisleri bulunuyor. Göl ve etrafı “Tabiat Parkı” olarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koruma altına alınmıştır. Çok şirin ve küçük olan bu göl çevresine araçla girilmemektedir.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 09:14