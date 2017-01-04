HABER: Esra ÖZTÜRK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu duyurdu. Buna göre, Bolu için kritik gün Perşembe. Perşembe günü başlayacak olan kar yağışı hafta sonuna kadar sürecek. 2017 yılının ilk kar yağışı ile sıcaklıklar da sert bir şekilde düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 5 günlük hava tahmin raporuna Bolu’daki hava sıcaklıkları şu şekilde belirtildi;
Çarşamba en yüksek sıcaklık -1 en düşük -9 derece
Perşembe en yüksek sıcaklık 3 en düşük -5 derece
Cuma en yüksek sıcaklık 4 en düşük 1 derece
Cumartesi en yüksek sıcaklık -4 en düşük -5 derece
Pazar en yüksek sıcaklık -6 en düşük -8 derece
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