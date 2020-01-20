Kar Festivaline davetlisiniz

Haber: BMA

Gerede Belediyesi tarafından ilçede bir ilk olarak düzenlenecek ve 60’a yakın standın açılacağı, kar oyunlarının yapılacağı, sahne gösterilerinin düzenleneceği Kar Festivaline girişler ücretsiz olacak. Açılacak stantlarda yöresel ürünlerin satışı yapılacak. Kar oyunları, Çocuklara yönelik oyunlar, aktiviteler ve çeşitli yarışmaların düzenleneceği festival bölgede de ilk olacak.

“GEREDE’Yİ TURİZM ALANINDA HAREKETE GEÇİYORUZ”

Düzenlenecek festival ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Gerede’nin tanıtımına katkı sunmak için girişimlerimiz, çalışmalarımız devam ediyor. Geredemiz, doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle, Türkiye’de örnek gösterilecek ilçelerden biri. Biz bu tür faaliyetlerle, Gerede’nin tanıtımına katkı sunacak organizasyonlar gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu tür organizasyonların İlçe tanıtımına katkısı oluyor. Bu anlamda Gerede’nin tanıtılmasına büyük katkı sunmak için Kış ve Yaz sezonlarında ilçemizde ulusal kanallar çekim ve yayınlar yaptı. Gerede’yi turizm alanında harekete geçiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı Kar festivaline davet ediyorum” dedi.