Kar geliyor!



Haber: Okay Özcan

Yaklaşık bir haftadır yağması beklenen kar, artık geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Çarşamba gününden itibaren hafta sonuna kadar Bolu’da kar yağışı etkili olacak. Hava sıcaklıklarının sıfır dereceye kadar düşmesi beklenirken sıcaklıkların gece saatlerinde daha da düşmesiyle birlikte soğuk havalar etkili olacak. Buna göre işte ilimizde yaşanması muhtemel hava durumu;

12 Ocak Çarşamba, Kar yağışlı, sıcaklık en düşük 3, en yüksek 6

13 Ocak Perşembe,Kar yağışlı, sıcaklık en düşük -3, en yüksek 0

14 Ocak Cuma, Çok Bulutlu, sıcaklık en düşük -7, en yüksek 2

15 Ocak Cumartesi, Kar yağışlı, sıcaklık en düşük -4, en yüksek 3 derece olması bekleniyor.