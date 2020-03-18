Haber: N. Halid Altundal
Sıcaklıkların sıfırın altına düştüğü ilimizde, kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı. Öğleden sonra yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı akşama doğru şehir merkezinde de etkili oldu. Kar yağışı günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Meteorolojiden alınan bilgilere göre yoğun yağışın önümüzdeki günlerde devam edeceği öğrenildi. Meteoroloji ayrıca hava sıcaklığının ise Pazar gününe kadar sıfırın altında olmak üzere 4 ile 1 derece arasında ölçüleceğinin tahmin edildiğini kaydetti.
Kar geri döndü
İlimiz etkisi altına alan soğuk hava ile birlikte kar yağışı da aralıklarla devam ediyor.
Haber: N. Halid Altundal
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