Kar geri döndü

Haber: N. Halid Altundal

Sıcaklıkların sıfırın altına düştüğü ilimizde, kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı. Öğleden sonra yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı akşama doğru şehir merkezinde de etkili oldu. Kar yağışı günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Meteorolojiden alınan bilgilere göre yoğun yağışın önümüzdeki günlerde devam edeceği öğrenildi. Meteoroloji ayrıca hava sıcaklığının ise Pazar gününe kadar sıfırın altında olmak üzere 4 ile 1 derece arasında ölçüleceğinin tahmin edildiğini kaydetti.