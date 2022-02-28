Kar geri geliyor!



Haber: Ceylan Beykoz

Son 72 yılın en sert kış aylarını yaşadığımız şu günlerde havalar tam ısındı derken, soğuk hava dalgası tekrar geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminlerine göre ilimizde 1 hafta boyunca yağmur ve kar etkili olacak. Baharın habercisi olan cemreler 19-20 şubat tarihlerinde havaya, 26-27 Şubat tarihlerinde suya düştü. Cemrelerin düşmesiyle birlikte havaların ısınması beklenirken kar yağışı tekrar geri geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapora göre önümüzde ki 1 hafta hava durumu şu şekilde;

1 Mart Salı, Sağanak kar yağışlı

2 Mart Çarşamba, Sağanak kar yağışlı

3 Mart Perşembe, Karlı

4 Mart Cuma, Sağanak kar yağışlı

5 Mart Cumartesi, Sağanak kar yağışlı

6 Mart Pazar, Yağmur ve kar

7 Mart Pazartesi, Yağmur ve kar