Kar geri geliyor!



Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu’da tam havalar ısındı derken Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışı uyarısı yaptı. Bu gece başlaması beklenen sağanak yağışın akşam saatlerinde kar yağışına dönmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 11.04.2022 Pazartesi günü Bolu'da sağanak yağmurla başlayacak yağışın akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-12 cm) kar yağışına dönmesi beklendiğinden başta Bolu Dağı geçidi olmak üzere meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.