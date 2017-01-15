HABER: FARUK ÇİDEM

Geçtiğimiz hafta Bolu’da etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuk yerini kısa süreli de olsa sıcak havaya bıraktı. Ancak meteorolojiden yapılan uyarıda kar yağışının Pazar gününden itibaren tekrar etkili olacağı ve hafta boyunca devam edeceği ifade edildi.

Meteoroloji genel Müdürlüğü hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 6 derecede artacağını ve mevsim normalleri civarında seyredeceğini tahmin etti. Buna göre bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta Bolu ve çevresinde hava sıcaklıkları şöyle:

16 Ocak Pazartesi çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı en yüksek sıcaklık 5, en düşük -1 derece

17 Ocak Salı çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı en yüksek sıcaklık 5, en düşük -1 derece

18 Ocak Çarşamba çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı en yüksek sıcaklık 3, en düşük -1 derece