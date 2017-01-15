HABER: FARUK ÇİDEM
Meteoroloji genel Müdürlüğü hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 6 derecede artacağını ve mevsim normalleri civarında seyredeceğini tahmin etti. Buna göre bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta Bolu ve çevresinde hava sıcaklıkları şöyle:
16 Ocak Pazartesi çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı en yüksek sıcaklık 5, en düşük -1 derece
17 Ocak Salı çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı en yüksek sıcaklık 5, en düşük -1 derece
18 Ocak Çarşamba çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı en yüksek sıcaklık 3, en düşük -1 derece
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