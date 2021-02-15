Kar, ilimizi terketmeyecek

Haber: N. Halid Altundal

Kar yağışının etkisi altına giren ilimizde, hava sıcaklıkları da düşmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre ülkemizin en soğuk illeri arasında ilimiz Bolu 3. sırada yer alıyor. Meteorolojik verilere göre 12 Şubat Cuma gününü 13 Şubat Cumartesi’ye bağlayan gece sıcaklık Kartalkaya Kayak Merkezinde -14,2 derece ile ölçüldü. Sıcaklıkların düşüş eğiliminde olduğu ilimizde 14 Şubat’ı 15 Şubat’a bağlayan gece ülkemizin en soğuk 3. yeri Bolu’da ölçüldü. Kartalkaya Kayak Merkezi -12,1 derece ile en soğuk 3. yer oldu. Ülkemizin en soğuk yeri ise -14,3 derece ile Van’ın Çaldıran ilçesi oldu.

KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK

Öte yandan meteorolojiden alınan bilgilere göre ilimizde kar yağışının hafta boyunca sürmesi bekleniyor. Son verilere göre ilimizde sıcaklık Salı günü en düşük -6 en yüksek -3 derece, Çarşamba günü en düşük -11 en yüksek -3 derece, Perşembe günü en düşük -10 en yüksek -2 derece, Cuma günü en düşük -4 en yüksek 0 derece ve Cumartesi günü ise en düşük -11 en yüksek -2 derece olacak.