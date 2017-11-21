Yağışın aralıklarla devam ettiği kayak merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Merkezde bulunan oteller ise yeni sezon öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Öte yandan otellerde çalışan personel, pistlerde kartopu oynayarak karın keyfini çıkarttı. Kartalkaya'daki bir otelin genel müdürü Yusuf Avcı, yaptığı açıklamada, kar yağışına sevindiklerini belirterek, "Kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Yağış aralıklarla devam ediyor ve birkaç gün boyunca da yağması bekleniyor." diye konuştu.

Avcı, sezon hazırlıklarının tamamlandığını belirterek, "Sezon, aralık ayının ilk haftası açılacak. Kar, erken yağmaya başladı ve bu sezon çok güzel geçecek. Kartalkaya'yı tercih edenler karın, kayak ve snowboard yapmanın keyfine doyacak." şeklinde konuştu.