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Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

​​​​​​​Bolu'nun yüksek kesimleri sabah başlayan kar yağışı ile beyaza büründü. Kartalkaya'da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Haber: Aysun Beykoz

Bolu'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden Kartalkaya'da da çam ağaçları beyaza büründü. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreyi bulurken, bölgeye gelen vatandaşlar kartopu oynayarak doyasıya eğlendi. Ailesiyle birlikte ilk kar yağışının tadını çıkarmak için Kartalkaya'ya gelen İsmail Ay, "Şuan sessiz ve sakin. Kafa dinlemeye geldik. Biz gelirken etkilenmedik ama yollarda kalanlar vardı. Kartalkaya'ya gelmeyenlere buraya gelmelerini tavsiye ederim" dedi.

Esra Perçin

Esra Perçin

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