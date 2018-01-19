Haber: Kasım ŞAHİN

Perşembe günü akşam saatlerinde kendisini hissettiren yoğun kar yağışı Cuma gece yarısına kadar etkisini sürdürdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle merkezde kar kalınlığı 22 santimetreye ulaşırken Abant’ta 60, Kartalkaya’da ise 160 santimetreyi buldu.

Meteoroloji Bolu İl Müdürlüğü yetkilileri Çarşamba gününe kadar kar yağışının beklenmediğini hafta sonunun zaman zaman güneşli geçeceğini bildirirken, Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri İzzet Baysal Caddesi ile ana arterler üzerinde karla mücadele çalışması yaptılar.

Bolu merkezde yoğun kar yağışı nedeniyle ortaya güzel manzaraların çıkmasına neden oldu. Anneler çocuklarını karla tanıştırmak için bebek arabalarıyla kendilerini sokaklara atarken, bazı gençlerde el ele tutuşup karda yürüyüş yapmayı tercih ettiler.