"Kar kaplanları” 7/24 hazır bekliyor

Haber: Ceylan Beykoz

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde son bir haftadır etkili olan kar yağışının ardından kara yolları ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olarak bilinen ve her gün on binlerce aracın geçtiği Bolu Dağı Tüneli kesiminde yolun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapanmaması için ekiplerce kar küreme ve tuzlama çalışması yapılıyor. "Kar kaplanları", otoyolun Kaynaşlı ile Abant Kavşağı arasındaki toplam uzunluğu 23 kilometre olan kısımda yaralamalı ve hasarlı trafik kazaları ile yolda kayarak makaslayan tırlar nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için 7/24 esasına göre görev yapıyor.

BÖLGE 90 KAMERAYLA İZLENİYOR

Kaynaşlı ile Abant Kavşağı arasında yer alan 23 kilometre alan, 90 kamerayla izleniyor. Bolu Dağı Tüneli İşletme Şefliğinden takip edilen kameralara yansıyan olumsuzluklara ekipler, kısa sürede müdahale ediyor. Karla mücadele kapsamında 90 personel, 14 kar küreme aracı, 2 yükleyici, 3 pikap, 1 vinç, 1 kurtarıcı ve 1 yangına ilk müdahale aracıyla görev yaparken, çalışmalarda 5 bin ton tuz kullanıldı. "Kar kaplanları", güzergahı kullanan sürücüleri yola çıkmadan önce yol ve hava durumu hakkında bilgi edinmeleri, karla mücadele araçlarının kullanıldığı şeritlerin kullanılmaması, kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, araçlarında zincir, takoz, çekme halatı bulundurmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.

"EKİPLERİN ÇALIŞMASI SAYESİNDE YOL ULAŞIMA KAPANMIYOR"

Sürücü Ferhat Yılmaz, yaptığı açıklamada, bölgede geçen günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle zaman zaman zor anların yaşandığını, ekiplerin çalışmalarıyla yolu ulaşıma açık tutarak yolculuklarına devam ettiklerini söyledi.

Yılmaz, ekiplerin anlık müdahalesinin iyi olduğunu ve ulaşımda herhangi bir problem yaşanmadığını vurgulayarak, yoğun kar yağışı etkili olduğunda zaman zaman aksamaların meydana gelebildiğini ancak ekiplerin çalışması sayesinde yolun ulaşıma kapanmadığını kaydetti.