Edinilen bilgiye göre kaza, Tem otoyolu Bolu Dağı tünel çıkışı birinci viyadükte meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir araç önünde bulunan tıra arkadan çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan otomobil ve tır sürücüsü araçlarından indiklerinde İstanbul istikametine seyir halinde olan bir otobüs yolda kayarak tırın altına giren otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs şoförü araçta sıkışarak yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ve 112 ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmayla otobüste sıkışan şoförü kurtardılar. Kaza nedeniyle Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde uzun kuyruklar oluşurken, trafik tek şeritten sağlandı.

Kazada sıkışan otobüs şoförünü kurtarma çalışması sırasında kayan otobüs önünde ambulansa çarptı. Kayan otobüsün önünde sağlık ekiplerinin bulunmaması büyük bir faciayı önüne geçti.