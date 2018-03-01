Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'ndan İstanbul yönüne giden Aydın Yazıcı idaresindeki 06 EC 4524 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bolu Dağı Tüneli girişinde bariyerlere çarparak savruldu. Kazada yaralanan ve kendi imkanlarıyla araçtan çıkan Yazıcı ile otomobilde sıkışan ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi olay yerine gelen UMKE ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım bir süre sağlanamazken, otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.