Haber: Kasım ŞAHİN – Erdal TANRIVERDİ

Yoğun kar yağışı şehir merkezini etkisi altına aldı. Kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye ulaşırken, ortaya da güzel kar manzaraları çıktı. Zincir takmadan yola çıkan bazı özel araçlar İzzet Baysal Caddesi yokuşunda çeşitli kazalara neden oldular.

Diğer yandan yoğun kar yağışı altında işlerine gitmek isteyen vatandaşlar ise adeta kardan adama dönerken, kardan dolayı düşmeler meydana geldi. Gençler ise karın tadını birbirlerini yerlere atarak çıkartmaya çalıştılar. Belediye ekipleri ise iş makinaları ile İzzet Baysal Caddesi üzerinde kar temizleme çalışması yaptılar.