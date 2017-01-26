Haber:Esra Öztürk

İlimizde yoğun bir şekilde etkisini gösteren kar yağışı, araç sahiplerini hazırlıksız yakaladı ve beraberinde kazayı getirdi. Bu gün öğle saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi Muzaffer Işın Caddesi'nin dört yol ağzı kısmında 41 HE 421 plakalı araç sol tarafından gelen 14 EZ 498 plakalı aracın geldiğini görmeye kapı kısmından çarptı. Engelli bireyin kullandığı araçta maddi hasar oluşurken kazada bir kişi hafif yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralıyı ambulansta tedavi ettikten sonra bıraktı.