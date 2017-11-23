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23 Kasım 2017 Perşembe
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    • Kar kıyamet demeden akın ediyorlar

    İlimizin tabiat alanlarına kar kış demeden ziyaret akını yapan tatilciler kartpostallık tabiat görüntülerinin içinde seyirlik enstantaneler oluşturuyor. Yoğun soğuk ve kar yağışına rağmen tabiat parklarına ziyaretçi akını devam ediyor.

    23 Kasım 2017 Perşembe 09:02
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    Kar kıyamet demeden akın ediyorlar

    Haber: SEMİH BAYKAL

    Bolu'da etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı Kartalkaya'da 50, doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat Parkı'nda 25, Yedigöller Milli Parkı'nda 30 ve Gölcük Tabiat Parkı'nda 15 santimetreye ulaştı. Kent merkezi ve yüksek kesimlerde dün gün boyunca etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı kent merkezinde de yer yer 10 santimetreyi buldu. Kayak merkezinde bulunan oteller de yeni sezon hazırlıklarını tamamlayarak, aralık ayının ilk haftasında sezon açılışını gerçekleştirecek. Kar yağışıyla beyaza bürünen, doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller Milli Parkı, Abant ve Gölcük Tabiat Parkı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Günübirlik ve konaklamak için gelenler, tatillerinin keyfini göl çevresinde yürüyüş yaparak, kar manzarasında fotoğraf çektirerek, Abant'ta ata ve faytona binerek, piknik yaparak çıkardı.

    Bolu Belediyesi, kar yağışıyla ilgili çeşitli önlemlerini aldı. Belediyeye bağlı kar ekipleri dün gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışına karşı çalışma yürütüyor. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı şehir merkezinde karla kapanan yollara anında müdahale ediliyor. Bölgede iki greyder, bir kanal kazıyıcı yükleyici JCB, bir loder, bir kar bıçaklı rotatif ve bir kar bıçaklı tuzlama kamyonu karla mücadele çalışması yapıyor.

    Öte yandan Kartalkayayaçıkacak araçların kış lastiği ve zincir bulundurmaları gerekiyor. Muhtemel kar yağışına karşı ekipler hazır bekliyor. Kartalkayayolu 24 saat kontrol altında tutuluyor."

    Anahtar Kelimeler: İlimizin, Tabiat, Alanlarına, Kar, Kış

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