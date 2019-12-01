Kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Haber: Volkan Yılmaz

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü ilimizde, sabah saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı dağları beyaza bürüdü. Kartalkaya ve Yedigöller'e düşen ilk karla birlikte uyarılar da gelmeye başladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından paylaşılan uyarıda, “Bolu Yedigöller Milli Parkı yolu kar ve buzlanma nedeniyle kapandı. Alana gidecekler Mengen Dirgine güzergahını takip etmeleri gerekmektedir. Araçların kış şartlarına uygun olması işaret ve işaretçilere uyulması çok önemlidir” denildi.

Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2019, 13:10