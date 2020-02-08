Kar sevinci



Haber: C. Kutay Aykan

2020 yılının en etkili kar yağışı Bolu’da gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta kısa süreli yağıp geçen kar yağışı bu sefer hem etkili hem de vatandaşlar tarafından güzel oldu. Belediye temizlik ekipleri sabah saatlerinden itibaren kar küreme çalışması yaparken, yoğun kar yağışından faydalanmak isteyen ve stres atmak isteyen özellikle çocuklu aileler kendilerini sokaklar, parklara atarak, çocuklarıyla doyasıya karın tadını çıkarttı.

Şehir merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, gençlerde kar üzerinde bol bol yürüyüş yaparak stres atarken, bazı vatandaşlarda adeta kardan adama döndüler. Sokak köpekleri de karın tadını çıkartmaktan geri kalmadılar. Bir vatandaşın karla kaplı yolda bisikletiyle gitme çabası ise gözlerden kaçmadı.