Kar sezonunun ilk yürüyüşü

Foto: Metin Ferah

Öncülüğünü Süleyman Özdoğan, artçılıklarını da Ertuğrul Bulut ve Osman Teoman'ın yaptığı yürüyüş, sisli ve soğuk bir havada saat 09.50'de Aladağ’ın 1628 rakımlı doruk noktasında başladı.

KARLA KAPLI YOLDA KEYİFLİ YÜRÜYÜŞ

Beyaza bürünmüş çam ve köknar ağaçlarıyla çevrili olan ve yaklaşık 15-20 santimetrelik bir kar tabakasıyla kaplı yolda yürümenin keyfini çıkaran doğaseverler, 1350 rakımlı Okçular Yaylası’na kadar olan 7 km’lik yürüyüşün ardından, verilen kısa molada, dinlenme fırsatı buldular.

13 KİLOMETRE YÜRÜDÜLER

Örencik Yaylası'nı takiben Göksu Tabiat Parkı'nda verilen yemek molasından sonra, 13.5 km’lik yürüyüş, saat 14.10'da, 1344 rakımlı Aladağ Gençlik İzcilik ve Spor Kampüsü'nde son buldu.

DRONE ÇEKİMİ RENK KATTI

Dağlar Bayırlar rumuzuyla tanınan Recep Arslan'da,drone çekimleriyle yürüyüşümüze renk kattı.