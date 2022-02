Kar temizleme çalışmaları kesintisiz sürüyor    

Haber: Ceylan Beykoz

Acil eylem planına göre hareket eden Atölye Amirliği Ekipleri; 8 Mahallede ve Ana Arterlerde 8 iş makinesi ile sabah 05.00’ten gece 24.00’a kadar kar küreme ve yol açma çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Gerede Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kaldırımlarda ve iş makinelerinin giremediği dar sokaklarda vatandaşların rahatça yürümesini sağlamak amacıyla, hızlı ve pratik olan kar küreme ekipmanları ile karları temizliyorlar. Ana cadde ve bağlantı yollarını temizleyen ekiplerin yanı sıra 2 tuzlama aracıyla da buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları da devam ediyor.

Kaldırımların ve caddelerin temizlenmesinden memnuniyet duyan vatandaşlar da “Kar yağmasıyla birlikte kaldırım ve yollarımız sürekli açık kaldı. Gideceğimiz yerlere herhangi bir olumsuzluk yaşamadan daha sağlıklı bir şekilde gidiyoruz. Hizmetlerinden dolayı Gerede Belediye Başkanımız Mustafa Allar’a ve Gerede Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Çalışmalar ile ilgili açıklama yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar; ‘’Kar Küreme ve Yol Açma çalışmalarımız kar yağışının başladığı ilk dakikalardan bu zamana hız kesmeden devam ediyor. Ekiplerimizin yaptığı çalışmaları an be an canlı olarak GPS üzerinden takip ediyoruz. Atölye Amirliği ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Zabıta Müdürlüğümüzün gözetiminde başta; Ana yollar, kaldırımlar, sokaklar, caddeler, ara yollar olmak üzere her alanda vatandaşımızın konforlu, sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürüyebilmeleri ve sürücülerin daha güvenli bir şekilde seyredebilmeleri için gece gündüz demeden çalışıyor. Fedakâr ve özverili çalışan ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Çalışmalarda Belediyemize yardımcı olan tüm kurumlarımıza da teşekkür ediyorum. Belediyemiz iş makinelerinin çalışmalarından sonra araçlarını çıkarmak, bahçesini ve kapı önlerini açmak için kar birikintilerini yola atmamalarını kıymetli vatandaşlarımızdan rica ediyorum’’ dedi.