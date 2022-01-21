Kar temizliği yaparken öldü

Haber: Ceylan Beykoz

Olay, Kar yağışının etkili olduğu Bolu Mudurnu karayolu Tepe Karakolu mevkiinde meydana geldi. Park halinde ve çalışır vaziyette olan 34 HP 3133 plakalı TIR’ın arka kısmında baygın halde yatan sürücüyü gören vatandaşlar 112 acil ekiplerine durumu ihbar etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tırın sürücüsü olduğu belirlenen Ufuk Temel’e olay yerinde kalp masajı yaparak müdahale etti. Temel ilk müdahalelerin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Temel kısa süre sonra hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Jandarma ekipleri Temel’in, kara saplanan TIR’ı çıkartabilmek için çevresinde kar temizliği yaptığını ve bu esnada rahatsızlandığını belirledi.