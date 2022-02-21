Kar ve yağmur geliyor!

Haber: Okay Özcan

Pazartesi günü Türkiye'nin batısı yağmura teslim olacak. Buna göre başta Bolu olmak üzere İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Manisa, Düzce, Bilecik, Uşak, Denizli, Aydın, Muğla, Burdur, Isparta, Antalya, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Amasya, Sivas, Tokat, Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Mersin, Hatay, Adana, Osmaniye, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta yağmur yağacağı tahmin ediliyor.

Hafta başından itibaren etkisini göstermeye başlayacak olan yağış, Perşembe günü karla karışık etkisini sürdürecek, Cuma günü ise kar yağışlı olacak.

Buna göre Bolu ve çevresinde sıcaklık da şöyle olacak:

21 Şubat Pazartesi yağmurlu en yüksek sıcaklık 13 en düşük 5 derece

22 Şubat Salı yağmurlu en yüksek sıcaklık 11 en düşük 2 derece

23 Şubat Çarşamba yağmurlu en yüksek sıcaklık 14 en düşük 3 derece

25 Şubat Perşembe karla karışık yağmurlu en yüksek sıcaklık 10 en düşük 2 derece

26 Şubat Cuma kar yağışlı en yüksek sıcaklık 6 en düşük 3 derece