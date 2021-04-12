Kar yağışı aralıklarla sürüyor

Bolu Dağı'nın D-100 ve TEM yolu geçişinde kar yağışı ile sis etkili olurken, ulaşımda aksama yaşanmadı. Bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı, 30 santime ulaştı.

Kar yağışı aralıklarla sürüyor

Haber: Onur Akçelik

Bolu Dağı'nda Perşembe akşamı başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı devam ediyor. Bolu Dağı'nın TEM yolu ve D-100 yolu geçişlerinde kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Küreme çalışmasıyla yolda kar tutmazken, yeşil alanlar ise beyaz örtüyle kaplandı. Yeşil alanlarda kar kalınlığı, 30 santimetreyi aştı. Yağış nedeniyle ulaşımda aksama olmadı. Bölgede yer yer sis de etkili oldu. Sis, Bolu Dağı'nın bazı noktalarında görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.

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