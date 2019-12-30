ankara escort istanbul escort mersin escort bahis siteleri

Kar yağışı etkili oluyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce kesiminde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.Bölgede öğleden sonra başlayan kar yağışı, D-100 kara yolunun Taşaltı, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde etkili oluyor.

Kar yağışı etkili oluyor

Haber: Volkan Yılmaz

Kar yağışının yanı sıra sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Ekipler, kar yağışının yoğunlaştığı noktalarda çalışmalarını sürdürüyor. Trafik ekipleri, sürücüleri kış lastiği takmaları ile yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, araçlarında çekme halatı ve takoz bulundurmalarını konusunda uyarıyor.

Bolu kent merkezinde ise kar yağışı karla karışık yağmur şeklinde devam ediyor. Gölcük ve Abant Tabiat Parkı, Türkiye'nin önemli kış turizm bölgelerinden Kartalkaya Kayak Merkezi ve Yedigöller Milli Parkı bölgesinde de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Esra Perçin

Esra Perçin

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
En yüksek ceza 32 bin 719 lira
En yüksek ceza 32 bin 719 lira
  1. Bolu

banner129