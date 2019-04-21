HABER:Gönül Olutürk

Nisan ayının ortasını geçmiş olmamıza rağmen ülkenin birçok bölümünde hala kış şartları yaşanıyor. Bolu’nun yüksek kesimleri, Kıbrısçık, Gerede, Dörtdivan ilçelerimiz ve ilimizdeki tabiat alanları Nisan ayında karın keyfini ve çilesini bir arada yaşayan yer arasında bulunuyor. Sezonu kapanmasına rağmen yoğun kar yağışının sürdüğü Uludağ'da ise kayak pistlerinin yeniden açılabileceği belirtiliyor. Bolu Dağında birden bastıran yoğun kar ve sis, zor anlar yaşattı. Nisan ayının son günlerine yaklaşırken havaların düzensiz hali, vatandaşları sokağa çıkarken tedbir almaya zorluyor. İlimizde öğleden sonra başlayan sağanak kar yağışı hazırlıksız vatandaşlara zor anlar yaşatırken, araçlar için de trafik sorununu beraberinde getirdi. Bolu Dağında kar yağışı başladığı sırada bir anda çöken sis de dikkatleri çekti.

Kayak sezonunun kapandığı Kartalkaya'da Nisan ayının son günlerinde kar yağışı etkili oluyor. Dün gece ve bu sabah saatlerinde aralıksız yağan karla birlikte bölge beyaza büründü. Batı Karadeniz’in en yüksek noktası olan Kartalkaya'da kar kalınlığı 18 santimetre olarak ölçüldü. Alınan bilgiye göre, kar yağışının devam etmesi beklenen Kartalkaya´da hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 10, en yüksek sıfırın altında 5 derece olduğu öğrenildi.

Abant, Kartalkaya, Arkut Dağı, Yedigöller ve Gölcük tabiat alanlarında ve ilimizin yüksek kesimlerinde dünden bu yana devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı sonrası kentin yüksek kesimlerindeki ormanlar adeta beyaza büründü. Milli park ve tabiat alanlarında önceki günden bu yana devam eden kar yağışı sonrası ortaya çıkan manzara drone ile havadan görüntülendi. Kayın, kara çam, sarı çam ve değişik endemik türlerinde yer aldığı Bolu ormanları beyaz örtüye kaplandı. Yer yer 25 santimetreye kadar kar kalınlığının ulaştığı bölgede kar yağışı devam ediyor. Kar yağışı tüm ilçelerin yüksek kesimlerinde de etkili oluyor.