Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

Haber: G. Deniz Bakır

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve yağmur ulaşımı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde etkili olan sis ve yağmur yerini çok geçmeden kara bıraktı. Bakacak, Karanlıkdere ve Taşaltı mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 30 metreye düştü. Güzergahı kullanan sürücüler, kar yağışı nedeniyle yolda yavaş ilerliyor. Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü 41. Şube Şefliğine bağlı Bolu Dağı Bakımevi İstasyonu'ndaki karla mücadele araçları da gün boyunca devam etmesi beklenen kar yağışına karşı teyakkuzda bekliyor. Güzergahta görev yapan trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Öte yandan şehir merkezinde sağanak etkili olurken, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Düzce'de de yüksek kesimlerde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. Merkeze 48 kilometre uzaklıkta bulunan 1830 rakımlı Kardüz Yaylası beyaza büründü.