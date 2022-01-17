Kar yağışına dikkat!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Meteoroloji Müdürlüğünün yayımladığı verilere göre 2 gün boyunca yoğun kar yağışı olacağı ön görüldü. Meteoroloji Müdürlüğü’nün Bolulu vatandaşlara yaptığı uyarıda, “Tipi şeklinde kar yağışı, buzlanma, don olayı, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

KAR KALINLIĞI 20 CM OLACAK

Salı günü sabah saatlerinden itibaren kar yağışının etkisini artıracağı bekleniyor. Kar kalınlığının 20 santimetre üzerinde olması tahmin ediliyor. Yoğun kar yağışının 19.01.2022 akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.