Kar, yağmur, çamur demeden çalışıyorlar

Haber: BMA

İlimiz Dörtdivan ilçesinde belediye ekipleri, Başkan Hamza Efe’nin talimatları ile sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonlarında çalışmalarına hız veriyor. İlçenin muhtelif bölgelerinde ekipler tarafından gerek alt yapı gerekse de üst yapı çalışmaları sürdürülürken Başkan Efe de zaman zaman çalışanlarını yalnız bırakmıyor.

Hafta sonu gerçekleştirilen çalışmalara dair açıklama yapan Efe, “Kar, yağmur, çamur demeden, hafta içi ya da hafta sonu mesai kavramı gözetmeksizin sahada hizmet üreten çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Allah kendilerinden razı olsun” dedi.