Haber: Kasım ŞAHİN

Bu gün Abant’ta donan göl çözülmeye başlarken, diğer bir taraftan da kar yağmaya başladı. Şehir merkezi yağmurlu geçerken, kar yağışının kayak merkezimiz olan Kaltalkaya’da da aralıklı olarak kar yağışının yaşandığı öğrenildi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Mart Martlığını gösteriyor. Salı günü karla karışık yağmur beklenirken aynı gün hava sıcaklığı gündüz 7, gece ise 0 derece, Çarşamba günü hava yine karla karışık yağmurlu ısı ise gündüz 7, gece eksi 1 derece olması beklenirken, Perşembe günü karla karışık yağmur olmakla birlikte gündüz 8, gece ise eksi 1 olacak. Cuma günü ise kar yağışı bekleniyor. Cuma günü gündüz hava sıcaklığı 6 civarında beklenirken gece ise ısı eksi 2 dereceye kadar düşecek.