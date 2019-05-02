Karabaş otunun vatanı Bolu

HABER:Gönül Olutürk

Halk arasında İspanyol veya Fransız lavantası olarak da anılan bu bitki, son derece güzel kokulu çiçeklere sahip. Kozmetik sektöründe sıklıkla tercih edilen karabaş, sağlığa olan faydalarıyla öne çıkıyor. Peki, karabaş otu faydaları nelerdir? Detayları sizler için derledik. Lavanta ailesinden olan karabaş otu, içerdikleriyle oldukça yararlı bir bitki türü. Akdeniz bölgesinde yetişen karabaş, ortalama 30 ila 100 cm arası bir büyüklüğe sahip olur. Kuraklığa dayanıklı bir bitki türü olmakla beraber, nötr veya bazik topraklar ile orta nemli yerlerde de yetişebilir. Barındırdıklarıyla insan sağlığı için oldukça önem arz eden karabaş otu, içerisinde bol bol A ve C vitamini bulundurur. Bunun yanında, kalsiyum ve demir açısından da önemli bir bitkidir. Geniş bir kullanım alanı olmakla beraber, sabun yapımından parfüme kadar yararlanılabilir.

KARABAŞ OTU FAYDALARI

Karabaş otu, içeriğindeki vitamin ve mineraller ile vücut sağlığı için son derece yararlıdır. Karabaş otunun faydalarını şöyle sıralayabiliriz; Cilt hastalıklarının tedavisinde sıklıkla kullanılır. İçerisindeki antiseptik özelliği ile vücutta yeni oluşan yaraların hızlı giderilmesini sağlar. Saçlara iyi gelir ve saç sağlığını korur. Saç dökülmelerine iyi gelir. Gün içerisinde yorgunluğa iyi gelerek zindelik sağlar. Uyku düzenini yerine koyar. Baş ağrılarına iyi gelir. Sakinlik verir. Kanserli hücrelerin oluşumunu geciktirir. Oluşabilecek damar tıkanıklarına karşı koruma sağlar. Kan dolaşımını düzenler.

Karabaş otu, Türkiye'de birçok bölgede yetişir. Ülkemizde karabaş otunun yetiştiği başlıca yerler Giresun, Rize, Erzurum, Kırıkkale, Amasya veBolu’dur.