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Karabay, Bolu Valiliği ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, engellilik konusunun Türkiye'nin büyük bölümünü ilgilendiren bir mesele olduğunu söyledi.

Daha önce toplumda engellilerin adeta evlerinde kapalı kaldıklarını, saklandıklarını ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki milletin, evlatlarının bu durumuna artık "dur" dediğini belirten Karabay, şunları kaydetti:

"Her alanda 'dur, yeter' dedi. Bu alanda da 'yeter' dedik. Son 15 yılda ülkemizde engellilerin hayatın hemen her alanında hak ettikleri yeri alması noktasında adeta sessiz bir devrim gerçekleştirildi. Devletimiz engellilerin ve engelin bedende ve canda değil, zihinlerde ve zihniyette olduğunu, bunun toplumsal farkındalığı noktasında çok net çalışmalar yaptı."

Karabay, bugünün farkındalık günü olduğunu sözlerine ekledi.

"Engellilerin iş hayatına katılması, sosyal hayatta etkin olarak yer alması için önemli düzenlemeler yapıldı"

Bolu Valisi Aydın Baruş da hayatta başarının ve mutluluğun önündeki asıl engelin fiziksel eksikliklerin değil, zihinlerde suni olarak inşa edilen engeller olduğunu vurguladı.

Baruş, "Asıl engelliler, fiziksel nitelikleri yetersiz olanlar değil, baktığı halde gerçeği göremeyenler, düşündüğü halde doğruyu kavrayamayanlar, hissettiği halde hakikati dile getiremeyenlerdir. Asıl engelliler, karşılarına çıkan her engelde mazeret üreten, eksikliği kendisinde değil, başkalarında arayanlardır." ifadelerini kullandı.

Engellilerin iş hayatına katılması, sosyal hayatta etkin olarak yer alması için Türkiye Cumhuriyeti devletinin çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdiğine dikkati çeken Baruş, şöyle devam etti:

"Bugün Bolu'da 827 engelli vatandaşımız özel sektörde aktif olarak çalışma hayatının içinde yer almakta, ilimizin ve ülkemizin kalkınmasına çok önemli katkılar sunmaktadır. Kamu kurumlarında 320 kardeşimiz engelli kadrosunda istihdam ediliyor, hayatını kazanıyor, vatandaşımıza hizmet ediyor. Diğer taraftan, bakıma muhtaç engellilerimiz için sağlanan imkanlar çerçevesinde, ilimizde bin 349 engellimiz ayda bin 27 lira alarak evde bakım hizmetinden yararlanmaktadır. 66 engelli çocuğumuz için aileleri, bin 377 engelli vatandaşımızın ise kendileri olmak üzere toplam bin 443 engellimiz 3 ayda bir bin 132 lira ile bin 589 lira arasında maaş imkanından yararlanıyor."

Konuşmaların ardından uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil ederek dereceye giren Merve Nur Eroğlu ve Ömer Aşık ile Kaan Yıldırım'a, protokol üyeleri tarafından ödül verildi.

Etkinlik, engelli vatandaşların şiir okuması, işaret diliyle ilahi ve müzik gösterileri sunmasının ardından sona erdi.

Etkinliğe, Karabay ve Baruş'un yanı sıra AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, daire amirleri ve engelli vatandaşlar ile aileleri katıldı.