Karabörklü’yü kaybettik

Haber: C. Kutay Aykan
92 yaşında hayata gözlerini yuman Ahmet Haluk Karabörklü 07 Şubat Pazartesi günü Siteler camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
AHMET HALUK KARABÖRKLÜ KİMDİR?
Hukukçu, Avukat, Siyasetçi, 16. Dönem Bolu Milletvekili Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Serbest Avukat, Orman Teşkilatı Müşavir Avukatı olarak çalıştı.
Av. Ahmet Haluk Karabörklü, 05.06.1977 genel seçimlerinde CHP’den 16. Dönem Bolu Milletvekili seçilerek TBMM’de yasama çalışmalarına katıldı. Evli, 2 çocuk babasıdır. Bolu Olay Gündem Gazetesi olarak aileye saburlar ve başsağlığı, Karabörklü’ye Allah’tan rahmetler dileriz.