HABER:Aysun Beykoz

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ iltisakı nedeniyle KHK ile kapatılan şirketlerin çalışanlarına yönelik Karabük, Eskişehir, Erzurum, Muş, Konya, Bursa, Bolu, Adana, İstanbul ve Düzce'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.Operasyonda, aralarında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullananların da bulunduğu ileri sürülen F.N.T, İ.N, A.K, S.K, F.A, D.A.G, R.K, F.Ş, M.B, H.E, H.M, G.A. ve A.T. gözaltına alındı.

Diğer illerde yakalanan şüphelilerin, işlemlerinin ardından Karabük'e getirileceği öğrenildi.