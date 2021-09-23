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Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi temizlik malzemesi satın alacak

TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-KARABÜK SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi temizlik malzemesi satın alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

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