Karabük ve Bolu'da sağanak bekleniyor

Haber: Aysun Beykoz

D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinin, Düzce ve Bolu kesimlerinde etkili olan sağanak ve sis, görüş mesafesinin düşmesine sebep oldu. Yoğun sis, kara yolunun Düzce kesiminde bulunan Kaynaşlı, Bakacak, Karanlıkdere, Taşaltı, Bıçkıyanı ve Sarıçökek, Bolu kesimindeki Seymenler, Elmalık ve Köroğlu mevkilerinde etkisini gösteriyor.

Bölgede ring halinde bulunan polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor. Meteoroloji yetkilileri, yağış ve sisin zaman zaman etkili olacağını bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara il merkezi ve kuzey ilçeleri (Kızılcahamam, Çamlıdere, Kahramankazan, Çubuk, Akyurt, Kalecik), Karabük il geneli, Bolu'nun Gerede ve Çankırı'nın Çerkeş ilçelerinde bu geceden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yerel olarak kuvvetli olması öngörülen yağışlar sebebiyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.