Haber: Semih Baykal

Bolu, bu sömestrda ünlü isimlerinde uğrak yeri haline geldi. Tüm okulların 19 Ocak tarihinden itibaren Sömestr tatiline girmesi ilimiz tatilci akınına uğradı. Tatilciler özellikle Abant, Yedigöller ve Kartalkaya’yı tercih ediyor. Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinde olan Işın Karaca da sömestr tatilinde kış turizminin gözde mekanlarından olan Kartalkaya’yı tercih etti. Çocukları ile beraber sömestr tatili için Kartalkaya’ya gelen Karaca, resmi sosyal medya hesabından da Bolu ile ilgili paylaşımlarda bulundu.