Haber: C. Kutay Aykan

Geçtiğimiz yıl satın alınan PMT makinesinin kullanılmaya başlanılmasıyla birlikte bu yıldan itibaren yeni yapılacak ve yenilenecek yollarda zemin PMT uygulaması ile güçlendirildikten sonra asfalt serimi yapılacak. Bu sayede yollar eskiye göre çok daha konforlu ve uzun ömürlü olacak. PMT makinesi ile yaklaşık 2 yıldır yapılmayan Karacaağaç-Bahçeköy bağlantı yolunun yapımına başlandı. Çevre köylerde yaşayan vatandaşların yolun bozuk olduğundan dolayı sorun çıkaran, araç lastiklerine zarar veren yola sıcak asfalt dökülecek.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye araç filosuna kazandırılan yeni PMT makinesinin Türkiye’de sadece birkaç belediyenin sahip olduğunu söyleyerek, “Artık PMT olmadan hiçbir yere ne sıcak asfalt ne de üç kat sathi dediğimiz ılık asfaltı kullanmayacağız. Eskiden asfaltın ortalama ömrü 7 yıldı şimdi bu PMT sistemi ile biz bunu en az iki katına çıkardığımız iddiasındayız. Bolumuza hayırlı olsun” dedi.

“ÇOK BÜYÜK YATIRIM YAPTIK”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, PlentMiks Temel (PMT) uygulamasının ilk yapıldığı bölgelerden olan Karacaağaç- Bahçeköy grup yolunda gerçekleşen çalışmaları yerinde inceledi. Özcan, burada yaptığı açıklamada, “Burası Karacaağaç’ı Bahçeköy’e bağlayan bağlantı yolu. Yaklaşık 2 buçuk kilometrelik kısmı belediyemizin mücavir sahasında kalıyor. Geçen yıl bu yol için çok büyük bir talep gelmişti. Ancak biz biraz sabredin PMT sistemi kuruyoruz dedik. Şu an gördüğünüz gibi eski yollardan farklı bir sistem uyguluyoruz. Türkiye’de çok az belediye, hatta bir elin beş parmağını geçmeyecek kadar az belediye bu sistemi uyguluyor. Bunun cihazını aldık. Çok büyük yatırım yaptık.” diye konuştu.

“VATANDAŞLARIMIZ KONFORU GÖRECEKLER”

PlentMiks Temel (PMT) uygulamasının detaylarından bahseden Başkan Özcan, “PMT denilen şey, tabanın sertleştirilmesi olayı. Bu PMT malzemesi, kimyasal malzeme de katılıyor içine ve zemine finisher seriliyor. Bu sayede sağlam bir zemin elde ediliyor. Onun üzerinde de asfalt kaplama yapıldığında hem pürüzsüz hem de çok konforlu bir yol haline geliyor. PMT bizim belediyemizde yoktu. Geçen sene Eylül ayında aldık. Bu yıl faaliyete geçirdik. Artık PMT olmadan hiçbir yere ne sıcak asfalt ne de üç kat sathi dediğimiz ılık asfaltı kullanmayacağız. Zaten bayramda yolu kullanan vatandaşlarımız PMT’nin ne kadar konfor kattığını görecekler. ” dedi.

“ASFALT ÖMRÜNÜ 2 KATINA ÇIKARTTIK”

Eski uygulama ile PMT uygulaması arasındaki farkı da anlatan Özcan, “Eskiden kepçe malzemeyi döküyor, ardından silindir ile eziliyordu. Ancak bu şekilde dalgalanmalar meydana geliyordu. Tabi zemin çok sağlam olmadığı için o asfaltın aşınma süreci hızlanıyor ve delinebiliyordu. Eskiden asfaltın ortalama ömrü 7 yıldı şimdi bu PMT sistemiyle biz bunu en az iki katına çıkardığımız iddiasındayız. Bolumuza hayırlı olsun. Ben emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Belediye çalışanlarımız vefakâr bir şekilde çalışıyorlar. Bayram bitiminden sonra, Ekim sonuna kadar Bolu’nun birçok noktasındaki yol problemini bitireceğiz. Yaptığımız yollar eskisine göre çok daha konforlu olacak. ” ifadelerini kullandı