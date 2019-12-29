Karacaahmet mezarlığına defnedildi

Haber: C. Kutay AYKAN

Üstün'ün cenaze törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve iş dünyasından bir çok isim katıldı. Hayatını kaybeden Emin Üstün, faizsiz ev sisteminin kurucusu olarak biliniyordu. Eminevim, Eminotomotiv gibi şirketleri bünyesinde bulunduran Emin Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı olan Üstün, birçok iş sahasında hizmet üretti.

Emin Üstün Kimdir?

EminÜstün; Gerede doğumlu olup Bolu’nun önemli simalarından Habibullah Üstün’ün oğludur. Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Emin Üstün, 1991 yılında başlattığı satış modelini 1992 yılında geliştirdiği “el birliği sistemi” ile yeni bir boyuta taşımıştır.

Eminevim sahibi EminÜstün olup, 1991 yılında İstanbul’da birkaç kişinin bir araya gelerek kurduğu Emin Otomotiv firmasının kurucusudur. Birkaç arkadaşın bir araya gelmesi ile “sırayla otomobil sahibi olma” modeli üzerinde organizasyonlar yapmaya başlayan EminÜstün, kısa sürede önemli bir satış rakamı yakalamayı başarmıştır.

Emin Şirketler Grubu bünyesinde; Emin Enerji, Emin Tarım ve Hayvancılık, Emin Sigorta, Emin Otomotiv 2. El, Emin Mağaza, Emin Yachting gibi firmalar bulunmaktadır. EminÜstün evli olup, çocukları ile birlikte çalışmaktaydı.