Karaçam tohumları drone desteğiyle toprakla buluştu



Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünce ormanlarda yapılan incelemenin ardından, Dedeler ormanında gençleştirmeye ihtiyaç duyulan yaklaşık 30 hektarlık alana tohum ekilmesine karar verildi.

Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı’nın da katıldığı çalışmada, belirlenen alanın bir kısmı orman işçileri tarafından tohumla buluşturulurken, daha dik ve ulaşımın zor olduğu alanlarda drone kullanılması kararlaştırıldı. Kentte daha önceden drone ile bahçe ilaçlaması yapan Murat Çalışır'dan destek alan ekipler karaçam tohumlarını toprakla buluşturdu.

Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, daha yeşil bir Bolu için çalışmaya devam ettiklerini, kozalaklardan çıkarılan karaçam tohumlarını ekime hazır hale getirdiklerini söyledi.

Drone ile tohum ekim işini başarmaları ve bundan verim elde etmeleri halinde işlerinin daha da kolaylaşacağını dile getiren Bıyıklı, "Tohumların arasına kuşların yemesi için yem bırakıldı. Bu sayede tohumların çimlenme oranını artırdık. “ diye konuştu