Haber: Esra Öztürk

Yangın, saat 01.00 sıralarında Karacasu beldesine bağlı Fatih Mahallesi Sakarya Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Kocasoy'a ait odunlukta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede Mehmet Kocasoy'un evine, ardından bitişiğindeki akrabaları olan Ali Kocasoy ile Mithat Kocasoy'un evlerine ve bir ahıra da sıçradı. Alevler büyüyerek, yanyana bitişik olan 2'şer katlı ahşap yapılı evleri sardı. Evlerde yaşayanlar alevleri fark ederek kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Dumandan etkilenen ev sakinleri olay yerine çağrılan ambulansta kontrol amaçlı tedavi edildi. İhbar üzerine sevk edilen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu tamamen söndürdü. Evleri yanan aileler, bayram günü evsiz kaldıkları için gözyaşı döktü. Can kaybının yaşanmadığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.