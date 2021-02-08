“Karacasu beldemiz Bolu’nun artı değeridir”

Haber: N. Halid Altundal

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İl Genel Meclisi Üyeleri Erhan Beykoz, Eyüp Beşli, Erdal Tombak, Alaattin Karadoğan, Bedri Pehlivan Karacasu turizmi ve ormanlık alanlarla ilgili basın toplantısı düzenlendi. CHP İl Başkanı Kazım Karsu’nun da bulunduğu toplantıda grup adına İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Erhan Beykoz konuştu.

Beykoz yaptığı açıklamada öncelikle Karacasu konusuna değindi.

“3 MAYMUNU OYNUYOR OLMAMIZ İÇİMİZİ ACITMAKTADIR”

Erhan Beykoz açıklamasında, “Karacasu’dan başlayarak Köroğlu Dağlarına kadar olan 51 bin hektar arazinin proje değişikliğidir. Bolu Köroğlu Dağı kültür ve Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi adı altında olan yıllardır ihalesine dahi çıkmamış projeden, Karacasu, Aladağlara kadar olan kısım çıkarılarak, yeni bir planlama yapılmıştır. Yayınlanan açıklama ile değişiklikler Bolu Karacasu Termal Turizm Merkezi ve Giresun Aksu Turizm Merkezini kapsamaktadır. İl Genel Meclisinde konu hakkında Karacasu Belediyesinin imar planlarının yapılamadığı gerekçesiyle çıkarıldığı ifade edilmiştir. Karacasu Bolu’nun yakınında, saniyede 400 Lt termal suyu olan ışıl ışıl parlayan bir cevher olarak durmaktadır. 400 litre suyun yaklaşık %10 kısmını kullandığımız ve 360 litresi boşa akmakta, gözümüzün önünde heba olan değerin farkında olmadığımız gibi, 3 maymunu oynuyor olmamız içimizi acıtmaktadır” dedi.

“BÖYLESİ BİR DEĞERİ YOK SAYMAK KİMSENİN HADDİNE DEĞİLDİR”

Termal suyu açısından zengin olan Karacasu’da birçok işletmenin yatırım yapmak için beklediğini belirten Beykoz açıklamasında, “Karacasu’da belediyenin yapacağı olası imar değişikliğiyle bundan sonra yatırımların aksayacağını, turizm gelirlerinden mahrum kalacağını tahmin etmekteyiz. Termal Karacasu beldemiz Fizik Tedavide öncü olması, kaplıcaları, otel, motel, restoranlarıyla Bolu’nun artı değeridir. Böylesi bir değeri yok saymak, itibarsızlaştırmak kimsenin haddine değildir. Bu güne kadar iş yapmakta zorlanan iktidar vekillerinin harekete geçmelerini istiyoruz. Davos olmasını planladığınız Bolu’yu ileriye götürmek hepimizin boynunun borcudur” diye konuştu.

“ORMAN ÜRETİM İŞLERİNİN DE ORMAN KÖYLÜLERİMİZE VERİLMESİ GEREKİR”

Ormanlık alanların ekonomi için yok edildiğini söyleyen Beykoz, konuyla ilgili olarak ise şu değerlendirmelerde bulundu: “Yapmış olduğumuz araştırmalar neticesinde Bolu genelinde ormanlık alanların bilinçsiz bir şekilde yapılan kesim sonucunda son on yılda % 10 oranında azalma görülmektedir. Yapılan yanlış uygulama neticesinde, atalarımızdan miras torunlarımızın emaneti ormanlarımızın yok olmasını üzülerek görmekteyiz. Bolu’da yapılacak tüm orman üretim işlerinin de orman köylülerimize verilmesi gerekir. O bölgede yaşayan orman köylülerimiz ormanlarımıza gözü gibi baktığı için gereken hassasiyeti yapacaklarını biliyoruz. Ülkemizde en fazla gelir getiren kurumlarının başında Orman Bakanlığı gelmektedir. Bu uygulama ile devletin bütçe açığı ormanlarımızdaki genç yaşlı demeden kesilerek satılan orman emvalleriyle mi kapatmayı düşünüyorsunuz?”