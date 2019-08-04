Karacasu Belediyesi’nde işçilere sendika baskısı

Haber: Birol Ertunç

31 Mart Yerel Seçimleri sonrası bazı belediyelerde işçilere sendika değiştirme baskısı yapıldığı konusunda Belediye-İş Sendikası Bolu Şube Başkanı Sinan Ay açıklamalarda bulundu. Belediye-İş Bolu Başkanı Sinan Ay açıklamasında 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Bolu halkının tercihini Tanju Özcan’dan yana kullandığını ve kutsal emaneti 5 yıllığına Özcan’a teslim ettiğini belirterek, “Yaşanan değişimin ardından, 15 yıldır her türlü baskı ve mobbinge maruz kalan ve yine hükümete yakın sendikaya sadece kâğıt üzerinde üye yapılan Bolu Belediyesi çalışanlarımız, hür iradeleri ile Belediye İş Sendikamıza katılmışlardır” dedi.

KARACASU BELEDİYESİ’NDE İŞÇİLERE SENDİKA BASKISI

Ay açıklamasının devamında ise Karacasu Belediyesi’nde çalışan Belediye-İş’e bağlı çalışanlara baskı yapıldığı iddialarını ortaya attı. Ay konuyla ilgili olarak, “Belediye çalışanlarımızın tercihleri ile büyük üye kayıpları yaşayan yandaş sendika, bir yandan iftiralarla kamuoyunu meşgul edip sözde adalet eylemlerini sürdürürken, diğer yandan arkasına aldığı siyasi güçle Karacasu Belediyesi’nde çalışan arkadaşlarımıza baskı yapmaya başlamış, Bolu Belediyesinde yaptıkları gibi baskılarla üye yapmaya çalışmışlardır” ifadelerini kullandı.

“İKTİDAR ELİYLE YAPILAN BU GİRİŞİMİ ŞİDDETE KINIYORUZ”

Sinan Ay, açıklamasında ayrıca AKP’li belediyede onlarca çalışanın, Belediye-İş Sendikası ile sözleşmelerinin devam etmesine rağmen, baskı ve tehdit sonucu istifa ettirildiğini söyleyerek, Hak-İş’ e bağlı Hizmet İş Sendikasına üye yapıldığını belirtti. Ay yapılan baskılara, “Bu olay haftalardır birkaç gariban işçiyi kullanılarak Bolu’muzun adını tüm Türkiye’ ye karşı lekeleyen malum sendikanın gerçek yüzünü ortaya çıkarmaktadır. Belediye-İş Sendikası olarak bizler, iktidar eliyle yapılan bu girişimi şiddete kınıyoruz” diyerek tepki gösterdi.