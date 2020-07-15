Karacasu Projelerini video konferansla sundular

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Mimarlık Bölümü 3’üncü sınıf öğrencilerinin, uzaktan eğitimle gerçekleştirilen Şehircilik Projesi dersi kapsamında, Karacasu beldesi için hazırladıkları final sunumlarını, canlı yayında takip ederek, değerlendirmelerde bulundu. Dekan Yardımcısı ve Proje Yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Aysun Tuna moderatörlüğünde gerçekleştirilen uzaktan eğitime, Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydili de katıldı. Mimarlık Bölümü öğrencileri, Karacasu beldesinin yaşam kalitesinin geliştirilmesine destek vermeyi hedefleyen, farklı temalarda hazırladıkları 10 kent vizyon planını, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları ve plan kararları üzerinden Rektör Alişarlı’ya anlattılar.

Öğrenciler ile yerel yöneticileri aynı platformda buluşturmak, yerel yönetimlerin geliştirdikleri planlamalara yeni projelerle destek vererek üniversite-kent bütünleşmesine katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların koordinatörlüğünü, Doç. Dr. Binali Tercan, Dr. Öğr. Üyesi Aysun Tuna, Dr. Öğr. Üyesi Kıymet Pınar Kırkık Aydemir ve Arş. Gör. Dr. Seda Senem Alpaykut Bayrak yaptı. Öğrencilerden oluşan 10 farklı çalışma grubu, Karacasu’yu tarım kenti olarak planlayan Agrokent, İdeal Kent, Sıfır Atık-Sıfır Karbon, Yaşlı Dostu Kent, Karacasu 4.0, Sağlık Kenti, Spor Kenti, Teknoloji Kenti ve Agro Turizm temalarında sunum gerçekleştirdiler.

ALİŞARLI; “BU PROJELER, KARACASU ÖZELİNDE BOLU’NUN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRİR”

Öğrencilerin sunumlarını dikkatle dinleyen Rektör Alişarlı, “Hem öğrencilerimizi hem de danışman hocalarını tebrik ediyorum. Projelerin içerikleri ve sunumlar gayet başarılıydı. Seçilen kent konseptleri de oldukça güncel ve başarılı başlıklardan oluşuyordu. Öğrencilerimiz Karacasu için 9 farklı temada, ayrı ayrı planlar düşünmüş. Ben de Karacasu beldesi için en faydalı olanın, şehir planlaması için bir konsepti seçip ona agro turizmi, sağlık kentini, spor, teknoloji, sıfır atık konseptini yerleştirmek olabilir diye düşünüyorum. Projelerin Karacasu beldesinin 2023 ve 2053 kent vizyonuna katkı sağlayacağını, Karacasu özelinde Bolumuzun çehresini değiştirebileceğini umuyorum. Ayrıca tüm çalışmaların postere dönüştürülerek belediyede sergilenmesinin faydalı olacağını düşünüyorum.” diyerek projeleri öğrencilerle birlikte değerlendirdi.

BEYDİLLİ; “HOCALARIMIZA VE ÖĞRENCİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydili ise, bu güzel çalışmadan dolayı Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Dr. Öğr. Üyesi Aysun Tuna ve Mimarlık öğrencilerini tebrik ederek, verdikleri emeklerden ötürü kendilerine teşekkür etti. Öğrencilerin hazırladıkları projeleri çok beğendiğini kaydeden Beydilli, doğru tespit ve yaratıcı yaklaşımlarla hazırlanan projelerin Karacasu beldesinin kalkınmasına büyük bir katma değer sağlayacağını sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2020, 15:07