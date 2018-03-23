Haber: BMA

Karacasu’yu geleceğe taşımak için gece gündüz demeden çalışan Belediye Başkanı Celal Beydili, ilk olarak belde için doğalgaz, ilkokul ve ortaokulunun yenilenmesi, Sağlık Ocağının yeniden yapılması, Fen Lisesi’ni yapmak istediğini açıklamıştı. Bugün de bu projelere ek olarak Beydili, Beldeye yapılması planlanan 300 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi projesi hakkında ve beldenin önemli turizm noktalarına yapılması planlanan projeleri açıkladı.

“TARİHİ DOKUSUNA, DOĞASINA VE TURİZM BÖLGESİNE YAKIŞIR BİR GÖRÜNÜME KAVUŞACAK”

Beydili, Beldenin giriş ve çıkışlarında bulunan yolların, evlerin yeniden dizayn edileceğini açıklayarak şunları söyledi; “Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz Karacasu Beldesi’nin giriş ve çıkışlarında bulunan yolların, evlerin dış ceplerinin ve önlerinin yeniden dizayn edilmesi için görüştüm. Başkan Yılmaz’da bu projeye sıcak baktı ve yapılmasını istedi. Bu konuyu da Bolu Belediye Meclisine taşıdı. Mecliste de bu proje onaylandı. En kısa sürede bu projede Allahın izniyle en kısa sürede hayata geçecek. Böylece Karacasu Beldesi tarihi dokusuna, doğasına ve turizm bölgesine yakışır bir görünüme kavuşacak.”

“BU SENE BU HASTANENİN TEMELİNİ ATACAĞIZ”

Son olarak Bolu kamuoyunu yakından ilgilendiren 300 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi projesi hakkında da bilgiler veren Beydili; “ Karacasu’muza biliyorsunuz ki 300 yatalı bir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi yapılması projesi var. Bu konuda da Milletvekilimiz Fehmi Küpçü geçen günlerde bir basın açıklaması yaparak, bu projenin Bakanlık tarafından onaylandığını söyledi. Biz bu proje için 31 dönüm yer ayırdık. Allah nasip ederse bu sene bu hastanenin temelini atacağız” şeklinde konuştu.