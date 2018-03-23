banner130

banner101

23 Mart 2018 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • “Karacasu turizm bölgesine yakışır bir görünüme kavuşacak”

    Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydili’nin beldenin kalkınması, gelişmesi ve hak ettiği değeri kazanması için yaptığı projeleri dün internet ve gazete sayfalarımızda yer vermiştik. Bugünde beldeye yapılması planlanan projelere kaldığımız yerden devam ediyoruz.

    23 Mart 2018 Cuma 11:55
    Bu haber 73 kez okundu
    “Karacasu turizm bölgesine yakışır bir görünüme kavuşacak”

    Haber: BMA

    Karacasu’yu geleceğe taşımak için gece gündüz demeden çalışan Belediye Başkanı Celal Beydili, ilk olarak belde için doğalgaz, ilkokul ve ortaokulunun yenilenmesi, Sağlık Ocağının yeniden yapılması, Fen Lisesi’ni yapmak istediğini açıklamıştı. Bugün de bu projelere ek olarak Beydili, Beldeye yapılması planlanan 300 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi projesi hakkında ve beldenin önemli turizm noktalarına yapılması planlanan projeleri açıkladı.

    “TARİHİ DOKUSUNA, DOĞASINA VE TURİZM BÖLGESİNE YAKIŞIR BİR GÖRÜNÜME KAVUŞACAK”

    Beydili, Beldenin giriş ve çıkışlarında bulunan yolların, evlerin yeniden dizayn edileceğini açıklayarak şunları söyledi; “Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz Karacasu Beldesi’nin giriş ve çıkışlarında bulunan yolların, evlerin dış ceplerinin ve önlerinin yeniden dizayn edilmesi için görüştüm. Başkan Yılmaz’da bu projeye sıcak baktı ve yapılmasını istedi. Bu konuyu da Bolu Belediye Meclisine taşıdı. Mecliste de bu proje onaylandı. En kısa sürede bu projede Allahın izniyle en kısa sürede hayata geçecek. Böylece Karacasu Beldesi tarihi dokusuna, doğasına ve turizm bölgesine yakışır bir görünüme kavuşacak.”

    “BU SENE BU HASTANENİN TEMELİNİ ATACAĞIZ”

    Son olarak Bolu kamuoyunu yakından ilgilendiren 300 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi projesi hakkında da bilgiler veren Beydili; “ Karacasu’muza biliyorsunuz ki 300 yatalı bir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi yapılması projesi var. Bu konuda da Milletvekilimiz Fehmi Küpçü geçen günlerde bir basın açıklaması yaparak, bu projenin Bakanlık tarafından onaylandığını söyledi. Biz bu proje için 31 dönüm yer ayırdık. Allah nasip ederse bu sene bu hastanenin temelini atacağız” şeklinde konuştu.

     

     

     

    Anahtar Kelimeler: Karacasu, Belediye, Başkanı, Celal, Beydili’nin

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ Bolu Bilsem” in”Bilgini Yarıştır”Yarışmasından…
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BU UYGULAMAYI YAYGINLAŞTIRALIM!
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR - EDİRNE BASKETBOL
  • ÖMER ERU ÖMER ERU ÇEVRE KİRLİLİĞİ SORUNLARI
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR Çanakkale Şehitlerimiz
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel BİR DEVRİN SONU MU?
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan TÜRK KADINLAR KONSEYİ DERNEĞİ’NİN BOLU’DA ŞUBESİ AÇILIYOR
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Acıdı
  • Suat Tosun Suat Tosun EDEBİYATÇI HEMŞEHRİMİZ : CELAL ÖZCAN
  • Nihal Eker Nihal Eker NEREYE SÜRÜKLENİYORUZ!?
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Para Din Siyaset
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Tayip Erdoğan: “Bolu Bizi Şaşırtınız”
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben” adı nereden geliyor ?
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hayatı seçin…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ADALET
  • Gürkan Dura Gürkan Dura TAKTİK SAVAŞLARI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Olmayınca olmuyor! (ANALİZ)
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İTTİFAK YASASI GERÇEKLEŞİRSE BOLU’DA GENEL SEÇİM SONUÇLARI NE OLUR
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • İlhami Candemir İlhami Candemir ŞİMDİ NE OLACAK
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu NUSH İLE USLANMAYAN
  • Makinist Makinist Valiye sitem!..
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR KAYIP BİR NESİL VE KÜTÜPHANELER
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124