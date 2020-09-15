Karacasu yeni okul binasına kavuştu

Haber: BMA

Merkez ilçeye bağlı Karacasu beldesinde bulunan okul binasının yıkımı depreme dayanıklı olmadığı geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilmişti. Yıkımın ardından beldeye yeni bir okul binası için çalışmalar hemen başladı. Yaklaşık 2 yıldır devam eden çalışmalar tamamlandı.

“Bu okulun yapılması için var gücümüzle çalıştık”

Belediye Başkanı Celal Beydili yeni okul binaları ile ilgili bilgiler verdi. Başkan Celal Beydili, önceki okulun eski bir bina olduğunu ve dayanıklılık raporunun çürük geldiğini belirterek, “Burada çocuklarımız okuyor, beldede ikamet eden çocuklar. Allah korusun burası deprem bölgesi, fay hattı her taraf. Burada ölümcül bir olay olsa bir çocuğumuzun en ufak bir kılığına zarar gelse biz üzülürüz. Biz sorumluyuz, o yüzden dedik ki ‘buraya bir okul yaptıralım.’ Allah razı olsun Milli Eğitim Müdürü, Milli Eğitim Bakanlığı, Özel İdare, biz burada odaklandık. Biz burada haliyle bir köprü olduk. Bu okulun yapılması için var gücümüzü çalıştık” dedi.

“BELEDİYE OLARAK ELİMİZDEN NE GELİYORSA YAPACAĞIZ”

AK Parti İl Başkanı ve Milletvekillerinin bu konuda çok duyarlı olduklarını söyleyen Başkan Beydili açıklamasının devamında, “İl Başkanımız Nurettin Doğanay ve AK Parti Milletvekillerimiz Arzu Aydın ile Fehmi Küpçü’ye çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar ne söylesek, ne zaman alo desek anında geldiler, baktılar, olaya hakim oldular. Onlar da çok ilgilendiler. Hepsinden Allah razı olsun; yapandan yaptırandan, burayı yapan müteahhitten Allah razı olsun. Güzel bir okul oldu, ilkokul, ortaokul oldu. Haliyle şu an eğitime açılacak, şu an bir sıkıntı yok. Taşıma işini da hallettik. Ufak tefek sıkıntılar, gelecek eşyalar var. Onları da temin edeceğiz belediye olarak. Eğitime hazır hale getireceğiz. Buralar tekrar yıkanacak. Okul Müdürümüz duyarlı bir insan. Yeni okul olduğu için onunla da devamlı istişare halindeyiz. O ne diyorsa biz de burada belediye olarak elimizden ne geliyorsa yapacağız” ifadelerini kullandı.