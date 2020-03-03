Karacasu’da dere temizliği tamamlandı

Haber: BMA

Karacasu Belediyesi, ilimizi zaman zaman etkisi altına alan sağanak yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için geçtiğimiz ay harekete geçti. Karacasu Belediyesi, Devlet Su İşleri(DSİ) ile birlikte beldedeki derelerde taşkınları önlemek üzere temizlik çalışması başlattı. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydili, derelerdeki temizliğin sona erdiğini duyurdu.

“BELDE HALKIMIZA HİZMETLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ”

Başkan Celal Beydili, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hamdolsun derelerdeki temizliği tamamlayarak taşkın önlemini almış bulunmaktayız. Nihayetinde 3. dere temizleme çalışmalarını da bitirdik. Emeği geçen DSİ Şube Müdürü Kazım Doğru’ya ve ekibine, Sulama Birliği ve belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü mesai arkadaşlarımın hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim, herkesten Allah razı olsun. Allah birliğimizi beraberliğimizi düzenimizi bozmasın, birlikte daha nice çalışmalarla belde halkımıza hizmetlerimize devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.